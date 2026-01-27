Viterbo punta sul turismo storico via libera all' adesione all' associazione dei comuni medievali
La città di Viterbo si unisce a una rete dedicata alla promozione del patrimonio medievale italiano, puntando sul turismo storico. La decisione della quarta commissione, con l’adesione alla Dmo
La quarta commissione ha dato il via libera all’adesione del Comune di Viterbo alla Dmo (Destination management organization) "Luoghi del Medioevo", un’operazione che punta a inserire la città dei papi in una rete nazionale strutturata per la promozione del patrimonio medievale.Ma cosa si intende.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
