Unione dei Comuni della Valconca approvato il bilancio | sempre più servizi associati e focus sul turismo
L’Unione dei Comuni della Valconca ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2026, un documento che riflette una fase di transizione dell’ente, con l’obiettivo di garantire stabilità organizzativa e tenuta complessiva della struttura, in attesa delle scelte strategiche che ne orienteranno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Cervia, approvato il bilancio di previsione 2026 della Fondazione In per il Turismo
