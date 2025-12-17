il valdarno punta tutto sul turismo

Il Valdarno si propone di diventare una destinazione turistica unitaria, valorizzando il suo patrimonio naturale, culturale, storico ed enogastronomico. L'obiettivo è rafforzare l'immagine della regione e attrarre visitatori, superando i confini amministrativi e promuovendo un’offerta integrata e attrattiva per tutto il territorio.

Rafforzare l’immagine del Valdarno come destinazione turistica unitaria, capace di valorizzare patrimonio naturale, culturale, storico ed enogastronomico superando i confini amministrativi. È questo l’obiettivo del progetto "Supporto alla valorizzazione dell’immagine della Toscana per qualificare l’offerta turistica – Valdarno Aretino ", presentato ieri mattina alla Biblioteca Comunale di Bucine. Il percorso strategico, della durata di diciotto mesi, prevede una serie di azioni integrate per potenziare e qualificare l’offerta turistica dell’ambito. Tra gli interventi in programma figurano attività di formazione e informazione rivolte agli operatori, il potenziamento dei servizi informativi e digitali – con il rinnovo del portale Visit Valdarno e l’installazione di nuovi totem multimediali nei Comuni dell’Ambito – oltre alla valorizzazione delle aree meno conosciute attraverso eventi e iniziative diffuse. Lanazione.it

