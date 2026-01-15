Irpinia nella morsa dell’influenza K | l’appello dell’Ordine dei Medici

L’Irpinia si trova ad affrontare una crescita dei casi di influenza di tipo K, un fenomeno che preoccupa le autorità sanitarie. L’Ordine dei Medici ha lanciato un appello alla popolazione, sottolineando l’importanza della vaccinazione come misura preventiva. In questo contesto, è fondamentale mantenere comportamenti responsabili e seguire le indicazioni delle autorità per limitare la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti La variante K dell’influenza sta dando notevoli problemi, soprattutto alle persone non vaccinate. Il mio invito, rivolto naturalmente a coloro che sono ancora in tempo, è a vaccinarsi. Chi vi ha già provveduto non è quasi mai costretto ad andare in ospedale”. Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino Francesco Sellitto lancia un appello ai cittadini e indica la strada da seguire per ridurre i rischi legati ad un’influenza, quest’anno, particolarmente impattante. “ I casi di polmonite e broncopolmonite che siamo registrando, e sono tantissimi soprattutto in questo periodo, sono dovuti alla variante K, e colpiscono soprattutto quelle persone che non hanno avuto la somministrazione del vaccino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

