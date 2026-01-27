Violenza su donne | nuovo testo Bongiorno in Senato aumentano le pene
La presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una nuova versione del disegno di legge sul consenso nel reato di violenza sessuale, con l’obiettivo di aumentare le pene previste, che vanno da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni. La proposta mira a rafforzare le tutele per le vittime e a rendere più severa la risposta penale.
Roma, 27 gen (Adnkronos) - La presidente della commissione Giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presentato una nuova versione del Ddl sul consenso nel reato di violenza sessuale che prevede, tra l'altro, un aumento delle pene da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni per le varie fattispecie del reato così come previsto dal Codice penale.
Ddl violenza su donne, in Senato proposta di Bongiorno: il testo
In Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.
Violenza donne: Pd Senato, 'testo Bongiorno è grave arretramento, Meloni che dice?'
Il dibattito sulla violenza contro le donne torna al centro del Parlamento, con il Pd che critica la proposta della presidente Bongiorno, considerata un possibile passo indietro rispetto agli accordi precedenti e alla giurisprudenza attuale.
