Violenza donne | Pd Senato ' testo Bongiorno è grave arretramento Meloni che dice?'

Il dibattito sulla violenza contro le donne torna al centro del Parlamento, con il Pd che critica la proposta della presidente Bongiorno, considerata un possibile passo indietro rispetto agli accordi precedenti e alla giurisprudenza attuale. La questione solleva interrogativi sulla posizione del governo e sulle future azioni legislative in materia di tutela delle donne vittime di violenza.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “La proposta della presidente Bongiorno rappresenta un passo indietro, non solo rispetto all'accordo tra Schlein e Meloni che aveva portato all'approvazione del testo sul consenso alla Camera e rispetto alle stesse dichiarazioni di Bongiorno, ma anche rispetto alla giurisprudenza vigente e rischia quindi di rappresentare una scelta pericolosa. Senza contare che la Convenzione di Istanbul e le altre convenzioni internazionali prevedono da tempo il consenso esplicito. Volontà non é consenso. Quindi, meglio nessuna legge rispetto a una legge che recepisca l'attuale proposta Bongiorno”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ddl violenza su donne, in Senato proposta di Bongiorno: il testoIn Senato, la Commissione Giustizia esamina una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, presentata dalla senatrice Bongiorno.

Ddl Violenza donne, da Bongiorno testo riformulato: al centro principio del ‘dissenso’La presidente della commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl contro la violenza sulle donne, originariamente approvato dalla Camera con l’obiettivo di rafforzare il principio del ‘libero consenso’.

