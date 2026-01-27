Violenza su donne | Boccia ' testo Bongiorno arretramento che smentisce Meloni'

In un contesto di discussione sulla violenza di genere, le posizioni delle istituzioni continuano a suscitare attenzione. La discussione riguarda il testo di legge alla Camera e le dichiarazioni delle figure politiche coinvolte, evidenziando le divergenze e le sfide nell’affrontare questa problematica. È importante seguire gli sviluppi per comprendere meglio le implicazioni delle scelte legislative e il loro impatto sulla tutela delle donne.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "La presidente Bongiorno ha scelto di scardinare l'impianto del testo Camera. Siamo di fronte ad un arretramento giuridico e culturale. Il nuovo testo prevede che la violenza sessuale si configuri quando gli atti siano compiuti ‘contro la volontà di una persona', introducendo un criterio che sposta l'onere probatorio sulla vittima e presuppone una manifestazione riconoscibile del dissenso; non tutela adeguatamente le situazioni di blocco, shock, paralisi; espone le donne a forme di vittimizzazione secondaria". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenendo in commissione Giustizia al Senato durante il dibattito sulla legge sul ‘consenso'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il dibattito sulla violenza contro le donne torna al centro del Parlamento, con il Pd che critica la proposta della presidente Bongiorno, considerata un possibile passo indietro rispetto agli accordi precedenti e alla giurisprudenza attuale.

Le dichiarazioni dei capigruppo Pd sulla proposta di legge di Bongiorno sono state giudicate offensive nei confronti delle donne, delle vittime e della presidente del Consiglio.

