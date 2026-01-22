**Violenza donne | capigruppo Pd ' testo Bongiorno offesa a donne e anche a Meloni' **

Le dichiarazioni dei capigruppo Pd sulla proposta di legge di Bongiorno sono state giudicate offensive nei confronti delle donne, delle vittime e della presidente del Consiglio. La discussione si inserisce nel contesto del dibattito sulla tutela degli studi e dei diritti femminili, evidenziando l'importanza di un confronto rispettoso e costruttivo su temi di grande rilevanza sociale.

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Un'offesa alle donne, un'offesa alle vittime e un'offesa anche alla presidente del Consiglio. Il testo Bongiorno sulla Pdl sul consenso fa tornare indietro una legge di civiltà sulla violenza contro le donne e stravolge l'accordo tra opposizione e maggioranza siglato dalla stessa premier Meloni che aveva portato a un testo approvato all'unanimità alla Camera". Lo dicono Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato. "La forzatura compiuta oggi al Senato stravolge il senso della legge che aveva l'obiettivo di tutelare le vittime rileggendo in senso limitativo le sentenze della Corte Costituzione -proseguono-.

