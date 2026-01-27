Vincenzo Ferrera | Fascisti spariti in Morbo K? Polemiche sterili Sono antifascista non ho paura di espormi

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Ferrera chiarisce la sua posizione riguardo alle accuse di revisionismo sulla serie

Vincenzo Ferrera risponde alle accuse di revisionismo storico per la serie Rai "Morbo K". Nell'intervista a Fanpage, l'attore risponde a chi sostiene siano stati oscurati i crimini del regime: "I fascisti ci sono, è una polemica sterile su TeleMeloni". Poi l'allarme sull'attualità: "Siamo in una terza guerra mondiale e non ce ne rendiamo conto".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

