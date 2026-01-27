Vincenzo Ferrera | Fascisti spariti in Morbo K? Polemiche sterili Sono antifascista non ho paura di espormi

Vincenzo Ferrera chiarisce la sua posizione riguardo alle accuse di revisionismo sulla serie

Vincenzo Ferrera risponde alle accuse di revisionismo storico per la serie Rai "Morbo K". Nell'intervista a Fanpage, l'attore risponde a chi sostiene siano stati oscurati i crimini del regime: "I fascisti ci sono, è una polemica sterile su TeleMeloni". Poi l'allarme sull'attualità: "Siamo in una terza guerra mondiale e non ce ne rendiamo conto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Vincenzo Ferrera

L’intervista a Vincenzo Ferrera approfondisce il suo coinvolgimento nel progetto “Morbo K”, miniserie in onda su Raiuno il 27 e 28 gennaio, Giorno della Memoria.

In occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta la miniserie

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vincenzo Ferrera

Ferrera: «Dopo Mare fuori mi invitano a parlare ai ragazzi nelle carceri. Al liceo con Lo Cascio e Gioè, iniziammo a fare teatro insieme»Vincenzo Ferrera: interpreto un medico che nel ‘43 salvò cento ebrei. Nella fiction non ci sarebbero i fascisti? È falso ... corriere.it

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 la serie “Morbo K” con Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Dharma Mangia Woods in occasione del Giorno della Memoria “Morbo K”, la serie tv in due serate, con la regia di Francesco Patierno, una coproduzione - facebook.com facebook

Vincenzo Ferrera da Mare Fuori a Morbo K: «Sono lo Schindler italiano che salvò cento ebrei. Napoli All'inizio l'ho odiata» x.com