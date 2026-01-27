Vincenzo Ferrera | Fascisti spariti in Morbo K? Polemiche sterili Sono antifascista non ho paura di espormi
Vincenzo Ferrera chiarisce la sua posizione riguardo alle accuse di revisionismo sulla serie
Vincenzo Ferrera risponde alle accuse di revisionismo storico per la serie Rai "Morbo K". Nell'intervista a Fanpage, l'attore risponde a chi sostiene siano stati oscurati i crimini del regime: "I fascisti ci sono, è una polemica sterile su TeleMeloni". Poi l'allarme sull'attualità: "Siamo in una terza guerra mondiale e non ce ne rendiamo conto".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Vincenzo Ferrera
“Morbo K”, intervista a Vincenzo Ferrera: “Mi sono avvicinato al Professor Prati con pudore. Con Giacomo si è creata una bella sinergia, è per me un fratello minore”
L’intervista a Vincenzo Ferrera approfondisce il suo coinvolgimento nel progetto “Morbo K”, miniserie in onda su Raiuno il 27 e 28 gennaio, Giorno della Memoria.
Morbo K, il finto virus per salvare gli ebrei al centro della miniserie con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera
In occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta la miniserie
Ultime notizie su Vincenzo Ferrera
Ferrera: «Dopo Mare fuori mi invitano a parlare ai ragazzi nelle carceri. Al liceo con Lo Cascio e Gioè, iniziammo a fare teatro insieme»Vincenzo Ferrera: interpreto un medico che nel ‘43 salvò cento ebrei. Nella fiction non ci sarebbero i fascisti? È falso ... corriere.it
Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio su Rai 1 la serie “Morbo K” con Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera e Dharma Mangia Woods in occasione del Giorno della Memoria “Morbo K”, la serie tv in due serate, con la regia di Francesco Patierno, una coproduzione - facebook.com facebook
Vincenzo Ferrera da Mare Fuori a Morbo K: «Sono lo Schindler italiano che salvò cento ebrei. Napoli All'inizio l'ho odiata» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.