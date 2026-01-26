L’intervista a Vincenzo Ferrera approfondisce il suo coinvolgimento nel progetto “Morbo K”, miniserie in onda su Raiuno il 27 e 28 gennaio, Giorno della Memoria. La produzione ricostruisce un episodio poco conosciuto della Roma occupata nel 1943, quando Herbert Kappler impose un ricatto alla comunità ebraica. Ferrera, che ha collaborato con il Professor Prati e Giacomo, con cui ha instaurato una stretta sinergia, condivide il suo percorso e riflette sull’importanza

È un episodio realmente accaduto ma poco conosciuto quello al centro della miniserie Morbo K, in onda su Raiuno il 27 gennaio, Giorno della Memoria, e il 28 gennaio, nata dalla collaborazione tra Rai Fiction e Fabula Pictures e diretta da Francesco Patierno, che ricostruisce una pagina drammatica della Roma occupata nel 1943, quando Herbert Kappler, colonnello delle SS e responsabile della sicurezza nazista nella capitale, ricattò la comunità ebraica imponendo la consegna di cinquanta chili d’oro per evitare la deportazione. Di fronte a una minaccia che lasciava intuire esiti ben più tragici, il direttore dell’ospedale Fatebenefratelli mise in atto un ingegnoso piano, fingendo l’esistenza di una malattia mortale e altamente contagiosa, chiamata Morbo K, con cui giustificò l’isolamento di intere famiglie ebree in un reparto dell’ospedale sull’Isola Tiberina, trasformando così un luogo di cura in un rifugio sicuro e riuscendo a sottrarle ai rastrellamenti nazisti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Morbo K”, intervista a Vincenzo Ferrera: “Mi sono avvicinato al Professor Prati con pudore. Con Giacomo si è creata una bella sinergia, è per me un fratello minore”

Morbo K, il finto virus per salvare gli ebrei al centro della miniserie con Giacomo Giorgio e Vincenzo FerreraIn occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta la miniserie

“Morbo K”, intervista a Giacomo Giorgio: “Quando ho preparato il personaggio, mi sono chiesto se avrei rischiato la mia vita. Oggi siamo più indifferenti”In questa intervista, l’attore Giacomo Giorgio riflette sul suo ruolo in “Morbo K”, la miniserie di Francesco Patierno trasmessa il 27 e 28 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: ‘Morbo K’: intervista a Giacomo Giorgio; Da Mare Fuori a Morbo K: Giacomo Giorgio racconta la miniserie di Rai 1; Morbo K e i fascisti invisibili; Morbo K - Rai.it.

Morbo K, intervista esclusiva a Giacomo GiorgioUna storia di frode scientifica che si trasforma in una storia di coraggio civile è quella raccontata da Morbo K. superguidatv.it

Morbo K, Giacomo Giorgio a TvBlog: Sento il peso della responsabilità, non so cosa avrei fatto io in quella situazione. Una roba del genere non deve accadere piùGiacomo Giorgio racconta a TvBlog il suo punto di vista sulla miniserie Rai Morbo K, in onda in occasione della Giornata della Memoria. tvblog.it

Nel numero di Telesette in edicola, incontriamo Giacomo Giorgio che ci parla di “Morbo K”, la miniserie di Raiuno ispirata ai medici eroi del 1943 #morbok #giacomogiorgio #raiuno #intervista #telesette facebook