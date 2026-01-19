In occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta la miniserie

In occasione del Giornata della Memoria, arriva su Rai 1, in prima serata martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026, Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, la miniserie liberamente ispirata ad una vicenda storica realmente accaduta durante l’occupazione nazista a Roma. Al centro del racconto un gruppo di medici dell’ospedale Fatebenefratelli e l’invenzione del “Morbo di K”, una malattia fittizia e altamente contagiosa creata con lo scopo di impedire la deportazione di molti ebrei romani. Trama e anticipazioni di Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero. Roma, settembre 1943. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Morbo K, il finto virus per salvare gli ebrei al centro della miniserie con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera

Leggi anche: Diciottesima edizione della "Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli”. "Bella ricorrenza di comunità, con i bambini al centro"

Leggi anche: Il delirio della Salis: gli scafisti con i migranti come chi salvò gli ebrei

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Morbo K, la miniserie con Giacomo Giorgio è stata l'ultima (prima della morte) di Antonello Fassari: trama, cast, location, dove vederla e quando inizia su Rai 1 - Con questa minaccia di Kappler, capo delle SS di stanza a Roma, verso la comunità ebraica inizia Morbo K. ilmessaggero.it