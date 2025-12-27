Oggi l’Europa si trova davanti a un bivio storico. I droni russi che hanno violato lo spazio aereo della Polonia non sono solo un incidente tecnico: sono l’ennesimo segnale che il regime di Mosca, con il complice sostegno di Minsk, continua a testare i limiti della nostra capacità di reazione. Ogni linea rossa superata senza conseguenze è un invito a spingersi oltre, a misurare la debolezza della democrazia. In Bielorussia lo vediamo da anni. La dittatura non è limitata ai nostri confini: è un virus che si diffonde, che ricatta, che avvelena. Lukashenko ha trasformato il nostro Paese in un laboratorio di repressione e in un avamposto militare al servizio di Putin. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Belarus è il fronte dimenticato della libertà europea

Leggi anche: “L’Europa, prima linea del fronte dei nemici della libertà”. Ellian, sotto scorta in Olanda

Leggi anche: Trump proclama la Giornata della memoria per Charlie Kirk: "Martire della libertà" | E conferisce la Medaglia della Libertà alla vedova Erika

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Belarus' hybrid attacks against Lithuania affect the whole EU and require a unified response - facebook.com facebook