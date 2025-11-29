Siamo i vigili dovete venire al Comando | allarme truffe a Bellizzi l' appello del sindaco
Allarme truffe nel comune di Bellizzi, dove molte famiglie, negli ultimi giorni, sono state contattate telefonicamente da finti agenti della Polizia Municipale, i quali, con la scusa di convocarle al Comando per presunti accertamenti, poi tentano di introdursi all'interno delle loro abitazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il segretario generale Stefano Frontini ha partecipato al Congresso della UILPA vigili del fuoco Taranto, categoria che entrerà a far parte della nuova UILFP. Siamo certi che questa nuova prospettiva organizzativa permetterà ai vigili del fuoco di Taranto e della - facebook.com Vai su Facebook
Siamo addolorati per la morte del povero Octay, l’operaio coinvolto ieri a Roma nel crollo della Torre dei Conti. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarlo ed eravamo riusciti con un intervento eccezionale delle nostre squadre a strapparlo alla stretta delle mac Vai su X