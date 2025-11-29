Siamo i vigili dovete venire al Comando | allarme truffe a Bellizzi l' appello del sindaco

Allarme truffe nel comune di Bellizzi, dove molte famiglie, negli ultimi giorni, sono state contattate telefonicamente da finti agenti della Polizia Municipale, i quali, con la scusa di convocarle al Comando per presunti accertamenti, poi tentano di introdursi all'interno delle loro abitazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

