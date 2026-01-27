VIDEO | Pescara ricorda le vittime della Shoah il messaggio di Lisa Palmieri Billig | Viviamo tempi pericolosi

Pescara ricorda le vittime della Shoah attraverso un messaggio di Lisa Palmieri Billig, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo e l’impegno contro le discriminazioni. In un contesto globale segnato da divisioni e violenze, l’evento invita alla riflessione sulla necessità di preservare la memoria storica e promuovere la tolleranza.

“Come facciamo ogni anno, anche oggi promettiamo solennemente che questo ‘non accadrà mai più’. Ma siamo davvero ancora convinti che una cosa del genere non possa ripetersi? Ogni giorno il mondo è sempre più diviso: terribili massacri avvengono ovunque, in ogni nazione. E ancora una volta.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Pescara Shoah Giorno della Memoria, Padova ricorda Leopold Götz e le altre vittime della Shoah Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz. Giorno della Memoria, le iniziative. Ravenna ricorda le vittime della Shoah Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pescara Shoah Argomenti discussi: Arrestati i tre aggressori di Riccardo Zappone morto poco dopo in questura [VIDEO]; Il taser e la svolta del caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso: in tre vanno ai domiciliari, ecco le contestazioni; MONTE CEFALONE: IL RICORDO DELLE VITTIME DELLO SCHIANTO DELL'ELISOCCORSO; Chiuso con una cerimonia ufficiale il Cas dei cittadini ucraini ospitati a Penne [VIDEO]. CRANS MONTANA, ELEONORA - PALMIERI MOSTRA LEUSTIONI: "ONORATE SEMPRE LA VITA" Si mostra senza filtri, con i segni delle ustioni sul volto e sulle mani, e affida ai social poche parole che raccontano un percorso ancora lungo: “Un c - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.