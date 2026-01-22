Giorno della Memoria le iniziative Ravenna ricorda le vittime della Shoah

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime. A Ravenna, sono previste diverse iniziative volte a mantenere viva la memoria e promuovere i valori di rispetto e tolleranza. Questi eventi contribuiscono a preservare la storia e a sensibilizzare le nuove generazioni, affinché simili tragedie non si ripetano.

Tante le iniziative per il Giorno della Memoria, le iniziative in programma per ricordare le vittime della Shoah. L'81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945 ricorre martedì prossimo, 27 gennaio: la data è stata istituita per celebrare il Giorno della Memoria e ricordare la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone. Il Comune di Ravenna, insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio, ha organizzato un programma di iniziative, in programma da oggi al 29 gennaio. "Il Giorno della Memoria – afferma il sindaco Alessandro Barattoni – è la commemorazione sentita e profonda delle vittime della Shoah nei terribili campi di concentramento nazisti, ma deve essere anche altro.

