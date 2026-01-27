Giorno della Memoria Padova ricorda Leopold Götz e le altre vittime della Shoah

Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz. La giornata è dedicata alla memoria e alla riflessione collettiva, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e sensibilizzare sul valore della tolleranza e del rispetto.

Padova scandisce la giornata del 27 gennaio con cerimonie pubbliche, installazioni commemorative e momenti di riflessione collettiva dedicati alle vittime dell’Olocausto. Al centro delle iniziative c’è la posa delle pietre d’inciampo e una serie di appuntamenti istituzionali distribuiti tra l’Università e il centro cittadino. Davanti a Palazzo del Bo, sede storica dell’Ateneo, alle ore 9 si è svolta la cerimonia in memoria di Leopold Götz, giovane chimico deportato e morto ad Auschwitz nel 1944. L’iniziativa rientra nel programma ufficiale del Giorno della Memoria promosso dalle istituzioni cittadine e regionali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Giorno Della Memoria

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

Ultime notizie su Giorno Della Memoria

Giorno della memoria 2026, tutte le iniziative PadovaLa Legge 20 luglio 2000, n. 211 ha istituito il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti ... padovaoggi.it

Giorno della memoria. Storie per non dimenticareD ue libri per raccontare alle giovani generazioni il male e la devastazione che la persecuzione e lo sterminio degli ebrei hanno portato con sé durante il periodo della Seconda guerra mondiale. Li pr ... difesapopolo.it

Il 27 gennaio è il Giorno della Memoria. Ricordare significa assumersi una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’odio, contrastare l’antisemitismo, oggi tornato a diffondersi in modo preoccupante, e non restare indifferenti. x.com

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l’indifferenza" Liliana Segre #27gennaio #giornod - facebook.com facebook