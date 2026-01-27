Giorno della Memoria Padova ricorda Leopold Götz e le altre vittime della Shoah
Il 27 gennaio, a Padova, si tengono cerimonie pubbliche e installazioni per ricordare le vittime dell’Olocausto, tra cui Leopold Götz. La giornata è dedicata alla memoria e alla riflessione collettiva, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e sensibilizzare sul valore della tolleranza e del rispetto.
Padova scandisce la giornata del 27 gennaio con cerimonie pubbliche, installazioni commemorative e momenti di riflessione collettiva dedicati alle vittime dell’Olocausto. Al centro delle iniziative c’è la posa delle pietre d’inciampo e una serie di appuntamenti istituzionali distribuiti tra l’Università e il centro cittadino. Davanti a Palazzo del Bo, sede storica dell’Ateneo, alle ore 9 si è svolta la cerimonia in memoria di Leopold Götz, giovane chimico deportato e morto ad Auschwitz nel 1944. L’iniziativa rientra nel programma ufficiale del Giorno della Memoria promosso dalle istituzioni cittadine e regionali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
