L’Ice fuori dal Minnesota | manifestanti in marcia a Minneapolis dopo l’uccisione di Alex Pretti

A Minneapolis, manifestanti hanno percorso le strade in seguito alla tragica morte di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, ucciso da agenti federali. La protesta riflette il dolore e le preoccupazioni della comunità locale, sollevando questioni sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla sicurezza dei cittadini. La vicenda ha suscitato attenzione a livello nazionale, evidenziando le tensioni tra cittadini e autorità.

Cittadini in marcia per le strade di Minneapolis dopo l’uccisione di Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni, da parte di agenti federali. Le proteste prima di radunarsi presso un memoriale creato vicino al luogo della sparatoria, per piangere il giovane ingiustamente ucciso. Deposti fiori e candele, il clima in città è di crescente tensione. Quanto conta davvero oggi la cultura africana? C’è un caso emblematico Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, è stato fatto un lavoro fenomenale” “In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta”: la stima del Time. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione.

Minneapolis, infiammano le proteste per l’uccisione di Alex Pretti. Testimoni: “Non era armato”. Media: quella pistola è in dotazione all’IceA Minneapolis, le proteste sono aumentate dopo l’uccisione di Alex Pretti, 37 anni, da parte degli agenti dell’Ice.

Argomenti discussi: Il metodo Trump: violenza e terrore dentro e fuori l’America; Minneapolis, agente federale uccide un’altra persona. Proteste e scontri; Migliaia protestano a Minneapolis contro l'Ice e l'arresto di un bimbo; Minneapolis, lotta e solidarietà. Una città unita contro l’occupazione.

Minneapolis, senatrice Klobuchar Vogliamo l'ICE fuori dal MinnesotaLa senatrice statunitense Amy Klobuchar vuole l’ICE fuori dal Minnesota. Lo ha detto in ... msn.com

“Vogliamo l’ICE fuori dalle nostre città e dalle nostre strade”. Dopo gli omicidi di Renee Nicole Good e Alex Pretti, assassinati a sangue freddo, in tutti gli Stati Uniti continuano le proteste contro le violenze dell’ICE. x.com

