A Minneapolis, circa mille persone si sono radunate in un parco per protestare contro l'Ice, a seguito dell’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale dell’immigrazione. La manifestazione ha attratto cittadini che chiedono giustizia e trasparenza, sottolineando che resistere alle ingiustizie non costituisce un crimine. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione pubblica verso le questioni di immigrazione e diritti civili.

Circa mille persone si sono riunite per una manifestazione in un parco vicino al luogo in cui Alex Pretti è stato ucciso da un agente federale dell’immigrazione a Minneapolis. Alcuni hanno intonato slogan come “resistere all’ICE non è un crimine” e “osservare l’ ICE non è un crimine”, riferendosi alle migliaia di persone delle Twin Cities che da mesi si organizzano per monitorare e registrare qualsiasi attività di controllo dell’immigrazione nei loro quartieri. Altri hanno intonato i nomi di Renee Good e Alex Pretti, i due residenti locali uccisi dagli agenti federali a meno di due miglia di distanza l’uno dall’altro a Minneapolis questo mese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Minneapolis, proteste contro l'Ice dopo l'uccisione di Alex Pretti: "Resistere non è un crimine"

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

