Ritrovato il cane disperso da tre giorni sui monti | decisivo l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco
Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di un cane che da sabato si era smarrito sui monti che circondano Castrocielo in provincia di Frosinone.Per tre giorni l’animale, di proprietà di un residente del paese, è stato cercato senza sosta da familiari, volontari e Vigili del Fuoco, che hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
CANE TROVATO A CECINA: SI CERCA IL PROPRIETARIO. È RICOVERATO AL CANILE COMUNALE LA CUCCIA NEL BOSCO A LIVORNO È stato ritrovato nella giornata di venerdì 31 ottobre a Cecina un cane maschio, provvisto di microchip, che si aggirav - facebook.com Vai su Facebook
Disperso nel fango per due giorni: Puppy ritrovato vivo da un altro cane - L'articolo Disperso nel fango per due giorni: Puppy ritrovato vivo da un altro cane proviene da Il mondo di King. Lo riporta msn.com
Marianna Bello, il corpo della donna dispersa nell'alluvione a Favara trovato dopo 18 giorni. Aveva tre figli - Il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento, ... Riporta corriereadriatico.it