Ritrovato il cane disperso da tre giorni sui monti | decisivo l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con un lieto fine la scomparsa di un cane che da sabato si era smarrito sui monti che circondano Castrocielo in provincia di Frosinone.Per tre giorni l’animale, di proprietà di un residente del paese, è stato cercato senza sosta da familiari, volontari e Vigili del Fuoco, che hanno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ritrovato cane disperso treDisperso nel fango per due giorni: Puppy ritrovato vivo da un altro cane - L'articolo Disperso nel fango per due giorni: Puppy ritrovato vivo da un altro cane proviene da Il mondo di King. Lo riporta msn.com

Marianna Bello, il corpo della donna dispersa nell'alluvione a Favara trovato dopo 18 giorni. Aveva tre figli - Il cadavere trovato nel canneto, vicino a un torrente che sfocia nel fiume Naro, ad Agrigento, ... Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Ritrovato Cane Disperso Tre