Escursionista disperso da 8 giorni trovato morto Simone Dal Bon | il corpo del 43enne era in un canalone

È stato ritrovato il corpo di Simone Dal Bon, escursionista di 43 anni di Schio, disperso da otto giorni sulle montagne vicentine. Il suo corpo è stato scoperto in un canalone, conclusione di una ricerca durata diverse giornate. La notizia evidenzia la difficoltà delle operazioni di soccorso in zone impervie e la tragica fine di un'intera famiglia.

È stato ritrovato in un canalone il corpo dell'escursionista Simone Dal Bon, il 43enne di Schio disperso dal 27 dicembre sulle montagne vicentine. L'uomo potrebbe essere scivolato per oltre 150 metri, la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Trovato il corpo di Simone Dal Bon: l'escursionista di Schio era scomparso 6 giorni fa - È stato trovato senza vita Simone Dal Bon, l'escursionista di Schio disperso da sette giorni al confine fra Veneto e Trentino: la sua auto era stata individuata a Pian delle Fugazze.

Ritrovato senza vita l’escursionista di 43 anni disperso da una settimana sul Pasubio - Il corpo dell'uomo è stato individuato non lontano da Pian delle Fugazze, dove nei giorni scorsi era stata rinvenuta la sua auto, punto da cui si erano concentrate le ricerche. altoadige.it

Incidenti in montagna, trovato morto l'escursionista veneto disperso dal 27 dicembre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidenti in montagna, trovato morto l'escursionista veneto disperso dal 27 dicembre ... tg24.sky.it

Pasubio, trovato morto l’escursionista di 43 anni disperso da una settimana - facebook.com facebook

Riprese le ricerche dell'escursionista vicentino disperso tra Veneto e Trentino. Simone Dal Bon, originario di Schio, è scomparso da 6 giorni. Sul posto cani molecolari. Già effettuati diversi sorvoli in elicottero. x.com

