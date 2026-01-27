Vico Equense | Auto messa male e la lite degenera Carabinieri denunciano 57enne

In un episodio a Vico Equense, una lite per un parcheggio si è trasformata in una rissa, culminata con l’utilizzo di spray al peperoncino. I Carabinieri hanno denunciato un uomo di 57 anni. L’incidente si è verificato all’interno di un ristorante, evidenziando come le controversie quotidiane possano rapidamente degenerare in situazioni più serie.

La lite per un parcheggio degenera all’interno di un ristorante: denunciato un 57enne per aver spruzzato spray al peperoncino. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni e getto pericoloso di cose. E’ questo il reato previsto dal codice, anche se come arma c’è uno spray al peperoncino. Succede a Vico Equense, lungo la costiera sorrentina. Un 57enne parcheggia la sua auto davanti all’ingresso di un ristorante. Uno dei dipendenti del locale gli chiede di spostarla perché posizionata male. L’uomo non ci sta e inizia a discutere prima con il dipendente poi con il direttore.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

A Vico Equense, la tradizionale sfilata delle Pacchianelle, prevista per l’Epifania, è stata posticipata a domenica 11 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il 1° febbraio si apre la tredicesima edizione di Aequastabia, la corsa che si svolge tra le suggestive località di Vico Equense e Castellammare di Stabia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

