Il 1° febbraio si apre la tredicesima edizione di Aequastabia, la corsa che si svolge tra le suggestive località di Vico Equense e Castellammare di Stabia. Un appuntamento che invita atleti e appassionati a scoprire il territorio attraverso una competizione organizzata nel rispetto delle normative vigenti. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio naturale e culturale di questa zona della Campania.

Aequastabia, la corsa tra le bellezze di Vico Equense e Castellammare di Stabia, celebra la sua tredicesima edizione il primo febbraio. Di corsa tra le bellezze di Vico Equense e Castellammare di Stabia. Fervono i preparativi per la Aequastabia, la gara podistica sulla distanza delle dieci miglia (16,96 km) che domenica prima febbraio alle ore 8.30 celebrerà la sua tredicesima edizione. Una edizione che si annuncia spettacolare, sia sotto il profilo sportivo, con un numero sempre crescente di atleti al via, sia per ciò che concerne il panorama: il percorso disegnato dagli organizzatori (la gara è promossa dalla società Atletica Eventi Run sotto l'egida di Coni, Fidal e Uisp) mette infatti in vetrina lo spettacolo del mare e del Vesuvio che caratterizzano il panorama della zona. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vico Equense, al via la tredicesima edizione di Aequastabia

Leggi anche: Vico Equense accende la magia: al via “L’Incanto del Natale” 2025

Maltempo, a Vico Equense rinviata la sfilata delle PacchianelleA Vico Equense, la tradizionale sfilata delle Pacchianelle, prevista per l’Epifania, è stata posticipata a domenica 11 gennaio 2026 a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Svolta per lo sviluppo di Vico Equense, via libera al Puc dopo 50 anni; Accordo tra Comune di Vico Equense e Terna, via quattro tralicci; Vico Equense, storia e tradizione: la sfilata de Le Pacchianelle rinviata all’11 gennaio; Via libera al nuovo PUC: Vico Equense disegna il suo futuro.

Di corsa tra le bellezze di Vico Equense e Castellammare di StabiaDi corsa tra le bellezze di Vico Equense e Castellammare di Stabia. Fervono i preparativi per la Aequastabia, la gara podistica sulla distanza delle dieci miglia (16,96 km) che domenica prima febbraio ... ansa.it

Folla lungo le strade di Vico Equense per assistere al corteo delle PacchianellePiù di 300 figuranti di ogni età. Donne e uomini, anziani e bambini. Sono i protagonisti del tradizionale appuntamento con il corteo delle Pacchianelle di Vico Equense. Sfilata ... ilmattino.it

#Cronaca #Sport Aequastabia: podisti di corsa tra le bellezze di Vico Equense e Castellammare - facebook.com facebook