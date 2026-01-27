Viaggi pagati con fondi della Ifil | la Procura chiede condanna per Piero De Luca

La vicenda della Ifil, società di consulenza immobiliare di Salerno, coinvolta in un procedimento per presunte distrazioni di fondi, si avvicina alla sentenza di secondo grado. La Procura ha chiesto la condanna per Piero De Luca, in relazione a viaggi pagati con fondi dell’azienda. Un procedimento che pone attenzione sulla gestione delle risorse aziendali e sulla trasparenza nelle operazioni finanziarie.

La vicenda riguarda anche alcuni progetti di rilievo in città, come il Crescent e l’ex Pastificio Amato, e riflette il presunto uso improprio dei fondi della società fallita per spese personali Si avvicina la sentenza di secondo grado per il caso della Ifil, società di consulenza immobiliare di Salerno finita in fallimento, al centro di un’inchiesta per presunte distrazioni di fondi. Secondo l’accusa, tra il 2009 e il 2011, oltre 14mila euro sarebbero stati sottratti alla società e utilizzati per pagare viaggi di lavoro all’estero, tra cui destinazioni in Lussemburgo, a beneficio di Piero De Luca, deputato del Pd e figlio dell’ex governatore Vincenzo De Luca.🔗 Leggi su Salernotoday.it

