Pandoro gate Chiara Ferragni in tribunale | la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi

1 anno e 8 mesi: è la condanna richiesta dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Cristian Barilli per Chiara Ferragni nel processo milanese con rito abbreviato che la vede imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Secondo i pm, sulla base delle indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, tra il 2021 e il 2022, Ferragni avrebbe ingannato follower e consumatori con presunti ingiusti profitti per circa 2,2 milioni di euro, perché il prezzo dei due prodotti non comprendeva la beneficenza promossa nelle campagne. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

