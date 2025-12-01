Omicidio Fallou la Procura chiede una condanna a 21 anni per l’imputato minorenne

Bologna, 1 dicembre 2025 – Una condanna a 21 anni per il sedicenne che uccise il giovane Fallou Sall. La pena chiesta dal pubblico ministero. La Procura dei minori di Bologna, rappresentata dalla pm Caterina Salusti, ha chiesto al collegio presieduto dalla giudice Gabriella Tomai, presidente del Tribunale dei Minori bolognese, la condanna a 21 anni per il ragazzo che, all’epoca della tragedia aveva 16 anni, che il 4 settembre dell'anno scorso accoltellò a morte Fallou Sall, anche lui di appena sedici anni, in via Piave. Questa la richiesta avanzata al termine della requisitoria che si è conclusa poco fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

