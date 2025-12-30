A Firenze, i lavori sulla tratta Libertà-Rovezzano del tramvia inizieranno a luglio 2026, nell’ambito del progetto di potenziamento delle linee previsto entro il 2029. La giunta comunale, con la delibera approvata, conferma l’impegno per la realizzazione di tre linee tramviarie, contribuendo alla mobilità sostenibile della città. L’intervento mira a migliorare i collegamenti e favorire una viabilità più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Tre linee tramviarie da concludersi entro la fine del mandato, nel 2029. Questa la mission della sindaca Sara Funaro che stamani, con l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, ha presentato la delibera approvata dalla giunta e che dà il via ai lavori per la 3.2.2 Libertà-Rovezzano (6,1 chilometri e 15 fermate). Primi cantieri nel luglio 2026, consegna dell'opera prevista per il maggio del 2029 con l'auspicio di terminare tre mesi prima attraverso i premi di accelerazione. E una buona notizia: viale dei Mille sarà interamente senza pali. Sempre durante la prossima estate, è stato annunciato, partiranno i lavori per la linea 4 Leopolda-Piagge che dovrebbero concludersi entro primavera 2029. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia, ok ai lavori da luglio per la tratta Libertà-Rovezzano

Tramvia, dal 7 luglio la terza fase dei lavori in viale Europa - Firenze, 5 luglio 2025 – Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. lanazione.it

Lavori tramvia Firenze, chiuse per un mese le due rampe del viadotto Marco Polo - Dopo le lavorazioni preliminari iniziate a metà giugno, dalle 22 di venerdì 18 luglio entrano nel vivo i lavori per la nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli, con l'avvio della fase 1 del ... corrierefiorentino.corriere.it

Tramvia, partono i lavori in viale Europa: cantiere tra largo Novello e via Olanda - Firenze, 21 luglio 2025 – Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. lanazione.it

#Tgm 24 dicembre ore 6,30 - Partiti i lavori di posa dei binari della tramvia Togliatti - facebook.com facebook