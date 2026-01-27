Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 20 | 25

La situazione della viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità a causa di incidenti e lavori in corso. Sono segnalate code e strade temporaneamente chiuse, con raccomandazioni per una guida attenta e sicura. È importante rimanere aggiornati sulle condizioni stradali, specialmente in vista delle eventuali variazioni causate dal traffico o dalle condizioni atmosferiche. Per informazioni dettagliate, consultare i servizi di infomobilità e rispettare le norme di sicurezza.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 a causa di un incidente Ci sono code tra Tor Cervara e via Fiorentini verso la tangenziale est sempre per incidente code anche sulla carreggiata interna del raccordo qui tra le uscite Pisana e Aurelia raccomandiamo la dovuta attenzione e per operazioni di ripristino a seguito del ribaltamento di una cisterna chiusa la strada provinciale pascolare tra incrocio con strada della salvia e la rotonda del Ponte delle Tavole nel territorio di Palombara Sabina in provincia di Frosinone chiusa anche la strada regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo è il km 13 qui per lavori di ripristino a seguito di frana il traffico veicolare e deviato sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni Biagio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo di sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

