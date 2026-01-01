Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene fino al 15 aprile 2026, per garantire la sicurezza di tutti durante i viaggi in condizioni invernali. Per ulteriori dettagli, consultate il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità Di nuovo buon anno e ben trovati all'ascolto con la redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura i due incidenti avvenuti in precedenza il primo sulla direttrice Firenze Roma all'altezza di Orvieto che crea ancora forti Disagi con 4 km di coda tra Fabro e Attigliano in direzione Roma mentre risolto quello sulla A24 Roma Teramo ora la circolazione è tornata regolare tra Castel Madama e Tivoli sempre in direzione della capitale Cambiamo argomento a Roma per contenere l'inquinamento acustico sulla tangenziale essere rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in entrambi i sensi di marcia incluse le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto della circonvallazione Salaria tra il Ponte delle Valli e via Nomentana sempre nelle due direzioni il divieto è attivo ogni notte sia feriale che festivo dalle ore 23 alle ore 6 da Giorgia non so è Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sì stradale e rinnoviamo gli auguri di un felice nuovo anno ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

