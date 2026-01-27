Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta diverse criticità, tra code e chiusure per incidenti e lavori. La situazione richiede attenzione e prudenza per garantire la sicurezza di tutti gli utenti stradali. Sono operative deviazioni e interventi di ripristino, mentre si consiglia di consultare costantemente le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale. È fondamentale rispettare le norme stagionali, come l’uso di pneumatici invernali.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sul Urbano della A24 a causa di un veicolo in panne Ci sono code tra la tangenziale est Portonaccio Verso il raccordo Attenzione anche sulla Cassia bis dove sempre per veicolo in panne Ci sono code tra il raccordo e via della Giustiniana in direzione Viterbo Passiamo poi ai cantieri attivi per lavori di ripristino a seguito di una frana chiusa la strada regionale Ausonia tra il bivio per Pontecorvo e km 13 nelle due direzioni attive deviazioni sul posto in provincia di Rieti per il ribaltamento di una cisterna chiusa la strada provinciale pascolare tra l'incrocio con strada della salvia e la rotonda del Ponte delle Tavole nel territorio di Palombara Sabina sempre a seguito delle ribaltamento di un mezzo pesante in provincia di Latina chiusa anche la provinciale ausente tra il km 18 ed il km 19 nelle due direzioni da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte di ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

