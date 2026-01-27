Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 16 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta rallentamenti e code, principalmente sulla Cassia Veientana, nel raccordo anulare e sulla Flaminia. Le condizioni del traffico sono influenzate dalla presenza di veicoli in panne e da traffico intenso tra varie arterie cittadine. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle situazioni di rallentamento e di consultare aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito al attenzione perché in transito sulla Cassia Veientana a causa della presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra il raccordo anulare e via della Giustiniana indirizzo Comune di Viterbo e ci spostiamo proprio sul raccordo dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Tuscolana interna tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire dalla tangenziale est fino a Tor Cervara perso il Racco sempre in direzione raccordo segnaliamo infine traffico intenso sulla Flaminia con incolonnamenti a partire da Corso Francia da Gianguido Lombardi è alta infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

