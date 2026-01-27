La situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è generalmente stabile, con alcune criticità limitate. Si registrano code sulla consolare in uscita dalla città e un incidente sulla via Pontina, mentre alcune strade sono temporaneamente chiuse per interventi di emergenza. Si consiglia di consultare aggiornamenti regolari prima di spostarsi.

Astral infomobilità nuovo aggiornamenti con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare nessuna criticità da segnalare come sulle consolare in uscita dalla città solo code sul tratto Urbano della Roma Teramo altezza Portonaccio in entrata verso il centro Infine un incidente crea sulla via Pontina all'altezza della via Laurentina in direzione del raccordo infine sulla provinciale pascolare siamo nei pressi del Comune di Palombara Sabina strada chiusa per ribaltamento di una cisterna trasporto del gas la strada è chiusa tra l'intersezione con la strada della salvia e la rotonda del Ponte delle Tavole nelle due direzioni Sono in corso le operazioni di trasbordo del liquido è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la Sara più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 13:25

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

