Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, i servizi ferroviari sulla linea Roma-Viterbo seguono l’orario festivo, con sospensione dei cantieri notturni fino al 6 gennaio. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

Astral infomobilità Buon anno e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione priva di sentimenti sulla rete viaria regionale al momento non ci sono criticità da segnalare Cambiamo argomento il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni le ultime corse dei bus da capolinea sono alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop ai cantieri serali anche sulla ferrovia regionale Roma Viterbo sulla tratta urbana nella giornata di oggi 6 gennaio il servizio segue l'orario festivo le prime partenze dei treni sono da Flaminio 7:28 e da Montebello alle 8:03 orario festivo anche sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo nella giornata di oggi è anche il 6 gennaio dettagli sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità è tutto da Gina Pandolfo e altre l'infomobilità Grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza e rinnoviamo gli auguri di un felice nuovo anno ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 07:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 10:25

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-12-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in stato rimosso ... romadailynews.it