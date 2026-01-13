L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie. Resta chiuso l’incidente sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dello svincolo Cassia, mentre in esterna si segnalano lavori sulla strada in prossimità della galleria Appia. Si consiglia di prestare attenzione alle zone interessate per eventuali ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità regolare sulla testina del grande raccordo anulare rimosso l'incidente all'altezza dello svincolo Cassia mentre in esterna prestare attenzione personale su strada per ripristino del manto stradale e siamo all'altezza della galleria Appia per il resto il traffico è scorrevole sulle consolari in entrata verso la capitale comprese le autostrade della regione è tutto grazie per l'ascolto da Marco cell uff e Astral infomobilità più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25

Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 13:25

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 07 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-01-2026 ore 17:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare Dov'è il ... romadailynews.it