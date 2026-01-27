Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 08 | 40

La viabilità sulla rete stradale di Roma e Lazio presenta code e rallentamenti, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e sulla via Flaminia. Si segnalano anche chiusure temporanee per lavori e incidenti, con percorsi alternativi consigliati. La situazione richiede attenzione e pazienza per chi si sposta in queste zone, mentre le autorità sono impegnate nelle operazioni di ripristino.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare in esterna code tra Casilina Ardeatina all'altezza della Roma Fiumicino in interna si rallenta l'altezza della galleria Appia tra la Nomentana e lo svincolo con la Roma Teramo auto in fila poi sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro sempre verso il centro incolonnamenti sulla via Flaminia e Salaria da Villa Spada poi in entrata verso l'euro code sulla Roma Fiumicino a partire dall'anno Tevere ricordiamo che in provincia Attiva ancora le operazioni di ripristino per la rimozione dei detriti sul piano viabile sulla regionale 630 Ausonia che rendono necessaria la chiusura del tratto siamo dello svincolo per il Comune di Esperia mentre sulla provinciale 125 ausente a causa di un mezzo pesante in avaria strada chiusa al km 18 circa si consiglia percorsi alternativi è tutto per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

