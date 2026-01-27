Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-01-2026 ore 07 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora alcune criticità, tra code e rallentamenti causati da incidenti e lavori in corso. La situazione del traffico viene monitorata costantemente, con aggiornamenti su eventi e interventi che influenzano la circolazione. È importante mantenere attenzione e rispettare le norme di sicurezza, specialmente in vista delle condizioni invernali e delle restrizioni sul montaggio di pneumatici o catene.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare ancora disagi in carreggiata esterna e code tra le uscite Tor Bella Monaca e La Rustica per un incidente avvenuto in precedenza che ha coinvolto 4 veicoli in in te invece attualmente la circolazione scorrevole ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 risolto il precedente incidente Tuttavia segnaliamo rallentamenti per traffico tra Tor Cervara raccordo anulare in uscita infine andiamo in provincia di Frosinone per permettere i lavori di ripristino del Piano stradale a seguito della caduta di un masso sulla carreggiata nella giornata di ieri permane la chiusura della strada regionale 630 Ausonia all'altezza del comune di Esperia Cambiamo argomento per il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa colazione in graduale ripresa in prossimità di Civitavecchia Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e i treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare tardi Fino a 60 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per i fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.

