Muro a rischio crollo in via Velia a Salerno | area transennata

Salernotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è preoccupazione tra residenti e commercianti di via Velia per le condizioni in cui si trova il muro di contenimento che si trova al di sotto di Piazzetta Principe Amedeo (conosciuta come Piazza dei Mutilati). A causa del maltempo la fessura verticale che si è formata sembra allargarsi sempre. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

