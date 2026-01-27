Via libera del Senato alla proposta di Bongiorno | è il testo base del ddl stupri

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il nuovo testo base dell’articolo 609 bis del codice penale, sulla violenza sessuale. La riforma, proposta dalla presidente Giulia Bongiorno, rappresenta un passo importante nel percorso legislativo. In questa fase, si apre un confronto che mira a chiarire e rafforzare le norme contro la violenza sessuale, mantenendo un approccio sobrio e preciso.

Dopo l’ultima riformulazione della presidente Giulia Bongiorno, la Commissione Giustizia del Senato ha dato via libera al nuovo testo base dell’ articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale. Il documento è passato con 12 voti a favore e 10 contrari. Nel testo, nonostante le proteste delle associazioni femministe e dell’opposizione – Pd e M5s avevano chiesto di non votare e di riaprire la discussione su quello approvato alla Camera – non è rientrato il riferimento al « consenso libero e attuale ». Mentre invece è stato inserito quello al « dissenso ». Rispetto al testo passato a Montecitorio cambiano le sanzioni, che aumentano: 6-12 anni di reclusione (anziché 4-10) per gli atti sessuali contro la volontà di una persona e 7-13 anni (invece di 6-12) se il fatto «è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

