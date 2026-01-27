La Commissione Giustizia del Senato ha approvato un nuovo testo sul Ddl stupri, aumentando la pena massima fino a 13 anni. La modifica, proposta dalla presidente Giulia Bongiorno, elimina il riferimento al consenso, rappresentando un cambiamento rispetto alla versione approvata dalla Camera. Questa decisione segna un passo importante nel processo legislativo, con implicazioni sulla definizione e sulla punibilità di certi reati.

Roma, 27 gennaio 2026 - La commissione Giustizia del Senato ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dalla presidente Giulia Bongiorno (Lega) che modifica quello approvato in maniera bipartisan dalla Camera togliendo il riferimento al consenso. I voti a favore sono stati 12 (ha votato anche Bongiorno) e 10 i contrari. La nuova versione del ddl stupri presentata da Bongiorno prevede un aumento di pena per il reato di violenza sessuale. La prima versione della proposta di riformulazione dell'articolo 609 bis recitava: "Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: pena più alta fino a 13 anni. Ok della Commissione Giustizia del Senato

Approfondimenti su Giulia Bongiorno

La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto una modifica al disegno di legge sulla violenza sessuale, prevedendo un aumento delle pene per il reato di stupro.

Giulia Bongiorno, senatrice relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di modifica al testo di legge.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giulia Bongiorno

Argomenti discussi: Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso; Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: via consenso, sanzioni ridotte. Opposizioni: una forzatura; Ddl stupri, dissenso e pene ridotte: scontro al Senato; Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia.

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso. Le opposizioni: Rotto un patto. GravissimoLa senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all’esame della commissione Giustizia e che verrà votata la p ... blitzquotidiano.it

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo e fa sparire la parola consenso. Ira delle opposizioniLa proposta Bongiorno ridefinisce gli atti sessuali senza consenso, ma l’opposizione denuncia un gravissimo arretramento ... affaritaliani.it

La proposta della destra, con la presidente della Commissione Giustizia in Senato Giulia Bongiorno, non è un tecnicismo ma un pugno in faccia a chi subisce violenza e l’ennesimo tentativo di garantire impunità e attenuanti a chi la commette. Noi non ci stiam - facebook.com facebook

#Giustizia. In Commissione 2a, audizioni informali su ddl per introduzione reato di manipolazione psicologica e mentale senato.it/leggi-e-docume… Diretta webtv.senato.it/webtv/commissi… x.com