Via i parcheggi sul lungolago | Enormi danni agli operatori del centro

L'eliminazione dei parcheggi sul lungolago di Malpensata ha causato problemi agli operatori locali, già colpiti dai lavori in corso. Questa modifica ha inciso sulla loro attività e sulla fruibilità dell'area, evidenziando le difficoltà di un intervento in corso senza soluzioni alternative immediate. La situazione richiede attenzione per trovare un equilibrio tra miglioramenti infrastrutturali e le esigenze degli operatori e dei visitatori.

Non bastavano i tagli ai parcheggi per i lavori fin qui realizzati nell'intervento sul lungolago in zona Malpensata (e fino all'imbarcadero). Ora l'amministrazione Gattinoni ha annunciato anche l'intenzione di togliere i parcheggi delle moto sul lungolago poco prima della piattaforma e anche di.

