C’erano loro Garlasco bomba dell’avvocato De Rensis | l’annuncio in diretta

A Storie Italiane, si è riaperto il dibattito sul caso Garlasco, con particolare attenzione alla traccia 33 trovata nella casa di Chiara Poggi. L’avvocato De Rensis ha condiviso nuove considerazioni, ripercorrendo gli elementi che hanno caratterizzato l’indagine e il processo, offrendo un aggiornamento su una vicenda ancora oggetto di attenzione pubblica e giudiziaria.

A Storie Italiane si è tornati a parlare del caso Garlasco, con nuove riflessioni sull’impronta individuata nella casa di Chiara Poggi sotto la cosiddetta “traccia 33”. L’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha ricordato che quell’elemento non è affatto nuovo, spiegando che “quell’impronta era stata evidenziata ma non approfondita nel 2007 e questa indagine deve tranquillizzare tutti perché è un’indagine che, a differenza della precedente, non esclude nulla, ma siccome si tratta di indiscrezioni, come un’autorevolissima fonte come il Tg1, le tratto come tale”. Nel corso del suo intervento, il legale è tornato anche sulla possibile dinamica dell’aggressione, citando il lavoro del generale Garofano e le sue osservazioni sulle tracce di sangue presenti nel salotto: “Il generale Garofano aveva egli per primo evidenziato, ma era rimasto inascoltato, di far iniziare l’aggressione nel salotto, quelle piccole tracce di sangue ai piedi del divano”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

