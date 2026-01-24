Tutto vero stanno insieme Bomba su Sophie Codegoni | col famoso ed ex dell’altra del Grande Fratello

24 gen 2026

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Sophie Codegoni e il suo ex, Alessandro Basciano, siano ancora insieme. La notizia arriva dopo mesi di tensioni e cambiamenti personali per la gieffina, che ha vissuto momenti difficili dopo la fine della relazione. Questa conferma contribuisce a chiarire il quadro sentimentale di Sophie, suscitando attenzione tra i fan e gli appassionati di gossip.

Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Sophie Codegoni, reduce da mesi tutt’altro che semplici dopo la fine della burrascosa relazione con Alessandro Basciano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, molto seguita sui social, sembrerebbe oggi pronta a voltare pagina, anche se per il momento tutto resta avvolto da un fitto riserbo. Nessuna conferma diretta, nessuna foto esplicita, ma una serie di indizi che stanno alimentando curiosità e commenti. A far esplodere la voce è stata una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, da anni considerata una delle principali esperte di cronaca rosa online.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Sophie Codegoni sta per tornare con un inedito ed importante progettoSophie Codegoni si appresta a lanciare un nuovo progetto, segnando un passo importante nella sua carriera.

