Questa iniziativa rende omaggio alla tradizione di Ascoli, coinvolgendo i negozi della città con decorazioni e colori che richiamano la passione per il Picchio. Un modo per valorizzare il patrimonio locale e rafforzare il senso di comunità, attraverso un’attenzione condivisa alla storia e alle tradizioni sportive.

Ascoli, 27 gennaio 2026 – Storia e tradizione rivivono con orgoglio in tutti i negozi attraverso l’iniziativa ‘Vetrine Bianconere’. La città torna a sfoggiare tutto il grande attaccamento e l’amore incondizionato per l’Ascoli Calcio. Dopo il grande successo dell’iniziativa realizzata a Bologna e organizzata da Il Resto del Carlino con il prezioso supporto della Confcommercio, anche sotto le cento torri si è pensato di colorare la città di bianconero per esaltare il glorioso club di corso Vittorio Emanuele e rendere protagonisti i commercianti ascolani facendo comunità. Obiettivi del progetto: valorizzare il territorio, rafforzare l’identità cittadina e sostenere il commercio locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Vetrine bianconere’ di passione: “I colori del Picchio in tutta la città”

Approfondimenti su Vetrine Bianconere

Forlì si prepara alla candidatura come Capitale della Cultura 2028, rafforzando il suo impegno attraverso iniziative pubbliche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vetrine Bianconere

Argomenti discussi: ‘Vetrine bianconere’ di passione: I colori del Picchio in tutta la città; 'Vetrine bianconere', tra calcio e commercio per sostenere l'Ascoli; Vetrine bianconere, Ascoli Piceno punta su identità locale e shopping experience; Ascoli Piceno, ‘Vetrine Bianconere’: al via il concorso per valorizzare la città con orgoglio.

‘Vetrine bianconere’ di passione: I colori del Picchio in tutta la cittàParte l’iniziativa con Comune, Confcommercio e Ascoli. Per votare ci saranno i coupon sul Carlino ... msn.com

Ascoli Piceno, ‘Vetrine Bianconere’: al via il concorso per valorizzare la città con orgoglio‘’ Un momento molto bello per la città perché unisce identità, commercio e passione sportiva - ha commentato il sindaco Marco Fioravanti -. Tutto nasce grazie alla collaborazione tra comune, Ascoli Ca ... picenotime.it

Al via il progetto "#Vetrine #bianconere", i colori dell'Ascoli arrivano nel cuore della comunità cittadina | - facebook.com facebook

Ascoli Piceno, ‘Vetrine Bianconere’: al via il concorso per valorizzare la città con orgoglio x.com