Una Prima per tutta la città La passione di Katerina dalla Scala al Corvetto

Un 7 dicembre coraggioso e che sicuramente farà parlare pubblico e critica. La Stagione d'Opera 20252026 della Scala inaugura con " Una Lady Macbeth nel distretto di Mcensk " di Dmitrij?ostakovi?, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore. Sul podio il direttore musicale Riccardo Chailly, alla sua dodicesima inaugurazione di Stagione, la regia è di Vasily Barkhatov, le scene sono di Zinovy Margolin, i costumi sono firmati da Olga Shaishmelashvili, le luci sono a cura di Alexander Sivaev. Il cast vocale è guidato da Sara Jakubiak nel ruolo del titolo (Katerina Izmajlova), che così spiega l'opera: "È un'opera pazzesca che va in crescendo, cantarla, per me, è come guidare una Ferrari".

