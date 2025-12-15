Parigi sciopero a oltranza al Louvre

A partire da oggi, il Museo del Louvre di Parigi resterà chiuso a causa di uno sciopero a oltranza indetto dai sindacati. La protesta nasce da rivendicazioni legate a salari e condizioni di lavoro, coinvolgendo il principale museo della capitale francese. La decisione ha suscitato attenzione e preoccupazione tra visitatori e operatori del settore culturale.

© Tv2000.it - Parigi, sciopero a oltranza al Louvre A Parigi il museo del Louvre rimarrà chiuso da oggi. I sindacati protestano per questioni salariali e condizioni di lavoro. Servizio di Clara Iatosti TG2000. Tv2000.it Parigi, sciopero a oltranza al Louvre Parigi, dipendenti del Louvre in sciopero a oltranza: museo chiuso ai visitatori - Dipendenti del Louvre in sciopero a Parigi: protesta contro condizioni di lavoro critiche e carenze nella gestione del museo più visitato al mondo. notizie.it

Al museo del Louvre è cominciato uno sciopero del personale - Lunedì mattina circa 400 dipendenti che lavorano al museo del Louvre di Parigi hanno votato la proposta di sciopero a oltranza, ovvero senza data di fine, fatta dai sindacati CGT e CFDT. ilpost.it

Il museo del #Louvre di #Parigi non ha aperto oggi a causa dello sciopero dei lavoratori annunciato dalle tre principali sigle sindacali, Cfdt, Cgt e Sud. I lavoratori chiedono personale extra e misure per contrastare il sovraffollamento e le carenze in materia di s x.com

Parigi, i lavoratori del Louvre in sciopero: "Preoccupati per sicurezza e finanziamenti" - facebook.com facebook