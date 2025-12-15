Parigi sciopero a oltranza al Louvre

A partire da oggi, il Museo del Louvre di Parigi resterà chiuso a causa di uno sciopero a oltranza indetto dai sindacati. La protesta nasce da rivendicazioni legate a salari e condizioni di lavoro, coinvolgendo il principale museo della capitale francese. La decisione ha suscitato attenzione e preoccupazione tra visitatori e operatori del settore culturale.

A Parigi il museo del Louvre rimarrà chiuso da oggi. I sindacati protestano per questioni salariali e condizioni di lavoro. Servizio di Clara Iatosti TG2000. Tv2000.it

