Lavoratori trasferiti o sostituiti dall' intelligenza artificiale | addetti dei call center Enel in presidio a Bari

I lavoratori dei call center Enel di Bari, Taranto e Lecce hanno organizzato un presidio di protesta contro il nuovo appalto, che comporta il trasferimento o la sostituzione di alcuni addetti attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. La manifestazione, caratterizzata da striscioni e cori, evidenzia le preoccupazioni dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Ugl Tlc riguardo alle ricadute occupazionali di questa decisione.

MOSCARA (CGIL): "SOSTEGNO ALLO SCIOPERO DEI LAVORATORI DEI CALL CENTER". "Sembra inverosimile che proprio Enel, un colosso dell'energia il cui principale azionista è lo Stato, mini la contrattazione collettiva e il principio di continuità territorial - facebook.com facebook

