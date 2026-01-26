Giorno della Memoria a Forlimpopoli si ricorda il dramma della Shoah con spettacoli teatrali e proiezioni al cinema

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, Forlimpopoli organizza spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni. L’iniziativa mira a promuovere una riflessione collettiva sul passato, sensibilizzando la comunità sul valore della memoria e dell’importanza di non dimenticare gli orrori del passato. Un’occasione per approfondire e mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

In occasione della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, il Comune di Forlimpopoli ricorda le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni razziali, politiche e religiose con un calendario ricco di appuntamenti pensato per sollecitare una riflessione collettiva su una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea. Le iniziative dedicate alla memoria si articolano in un percorso culturale e civile che coinvolge l’intera comunità e che prosegue anche nei giorni e nelle settimane successive al 27 gennaio. Lunedì 26 gennaio, al il Cinema Verdi, sarà proiettato il film “Norimberga”, che invita a riflettere sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e collettiva e sulle conseguenze dei crimini contro l’umanità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, un’occasione per riflettere sugli eventi della Shoah.

Il Giorno della Memoria rappresenta un’occasione per riflettere sugli orrori della Shoah e onorare le vittime.

