Sassuolo piace Neumann per la difesa di Grosso | ESCLUSIVO

Il Sassuolo cerca un nuovo difensore centrale e avrebbe individuato nel tedesco del Birmingham City, Neumann, un possibile rinforzo. Attualmente, il club emiliano si trova all’undicesimo posto in classifica, con 23 punti. La società valuta le opzioni per rafforzare la linea difensiva in vista delle prossime sfide di campionato.

Il club emiliano è a caccia di un nuovo difensore centrale: nel mirino il tedesco del Birmingham City Il Sassuolo ha chiuso il girone di andata all’undicesimo posto a pari merito con il Torino con 23 punti frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Un bottino niente male per una neopromossa: la formazione di Fabio Grosso vanta ben dieci punti di vantaggio sul Verona terzultimo (che però ha una partita da recuperare, ndr) e può guardare con serenità al girone di ritorno. Questo non vuol dire che non farà operazioni di mercato a gennaio. Fabio Grosso (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

