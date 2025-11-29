Rumori sospetti nella scuola | la pattuglia dei carabinieri sorprende i ladri e sventa il colpo

Tempo di lettura: < 1 minuto Tentato furto nella notte all’Istituto scolastico Don Tullio Villanacci di Cautano, sventato grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione locale. I militari, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, stavano transitando lungo la strada che costeggia la scuola quando hanno notato e udito dei rumori sospetti provenire dall’edificio. Insospettiti, si sono immediatamente fermati, sono scesi dal veicolo e hanno raggiunto l’ingresso dell’istituto. Una volta all’interno, la presenza della pattuglia ha colto di sorpresa i malviventi, che si sono dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

