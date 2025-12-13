Anziano sente rumori sospetti e chiama i Carabinieri | ladro colto sul fatto

Un pensionato, insospettito dai rumori sospetti, ha chiamato i Carabinieri di Monselice. All’arrivo, i militari hanno sorpreso un 28enne residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine, intento a tentare un furto in un’abitazione. L’intervento ha portato all’arresto in flagranza dell’individuo, accusato di tentato furto aggravato.

I Carabinieri della Stazione di Monselice hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne, residente in provincia, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di tentato furto aggravato in abitazione.

