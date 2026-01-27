Vede i carabinieri e scappa | pusher di paese trovato con 1.500 euro di cocaina

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Ghedi dai carabinieri durante un normale servizio di pattugliamento. Alla vista dei militari, ha tentato di scappare, ma è stato fermato e trovato in possesso di circa 1.500 euro di cocaina. L’operazione ha portato alla confisca della droga e all’arresto del giovane, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Ha visto la pattuglia dei carabinieri e ha provato a scappare. È finita male per un giovane marocchino di 25 anni, arrestato dai militari di Ghedi durante un normale servizio di pattugliamento.L’uomo, notato mentre si aggirava con fare sospetto, ha cercato di dileguarsi alla vista della pattuglia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Ghedi

Mercoledì pomeriggio, i Carabinieri di Osio Sotto hanno fermato un 27enne marocchino, disoccupato e con precedenti, arrestato dopo un inseguimento per aver tentato di sfuggire ai controlli e per detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

